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26 октября 2017
14:18  26 октября 2017 0

Пытавшегося взорвать кинотеатр «Космос» признали невменяемым. Борца с «Матильдой» будут лечить

Казаку предстоит лечение в психиатрической больницкФото: 72.ru
новость из сюжета:
УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо ККТ "Космос"
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39-летний казак Денис Мурашов, пытавшийся взорвать кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, по итогам экспертизы признан невменяемым.

«Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с постановлением о направлении его в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», около шести часов утра, 4 сентября, Денис Мурашов на автомобиле УАЗ-452 протаранил двери ККТ «Космос», после чего поджег машину в надежде, что она взорвется: в автомобиле находились три газовых баллона, две 200-литровых бочки с бензином и дрова. Сам поджигатель пострадал при диверсии и обратился за помощью в больницу, где его и задержали. Здание кинотеатра от взрыва спасли оперативные действия работников МЧС. Ущерб от пожара составил 20 миллионов рублей.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области возбудил после диверсии уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

На допросе Мурашов рассказал, что приехал в Екатеринбург накануне. Готовясь к своей акции, он весь день провел в Храме на Крови, а оттуда поехал взрывать кинотеатр. Известно, что он состоял в православной секте «царебожников», которые считают бывшего царя Николая Романова новым мессией. В соцсети Мурашов агитировал за отказ от электронных документов. Жена бывшего заместителя полпреда по УрФО Сергея Сметанюка Ольга Сметанюк организовала митинг в поддержку Мурашова, а в случившемся обвинила создателя фильма «Матильда», режиссера Алексея Учителя. Его действия, по мнению женщины, спровоцировали Мурашова на попытку взрыва кинотеатра.

Александр Лукманов
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