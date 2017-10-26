14:34 26 октября 2017 0

Православные радикалы решили обмануть полицию, которая охраняет кинотеатры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонники одного из наиболее радикальных православных движений «Сорок сороков», устраивавшие пикеты против выхода в прокат фильма «Матильда», отказались от уличных акций в день ее премьеры. Об этом «URA.RU» сообщил один из лидеров движения в Екатеринбурге Антон Еговцев. По его словам, он не видит смысла в массовых акциях протеста.

«Это что, премьера? На 258 мест в зале выкуплено три билета: народу-то нет», — заявляет Еговцев. — Полиции понаехало, все ждут, а мы не придем. Позанимаемся сейчас другими задачами. Наша цель не пиар, мы просто делаем свое дело». По рассказу Антона, его люди сейчас занимаются рассылкой жалоб на кинотеатры, которые демонстрируют фильм под знаком 16+ (тогда как экспертиза Роскомнадзора классифицировала его как продукцию «18+»). «Мы отправляем жалобы в суд, пусть он их штрафует (кинотеатры), мы же просто обзваниваем их и предупреждаем», — говорит Еговцев.

Лидер «Сорока сороков» попросил редакцию «URA.RU» опубликовать обращение «Сорока сороков» к потенциальным зрителям «Матильды» (приводим его без купюр).

«То, что выдают за фильм, на самом деле диверсия против многонационального российского народа. Нашему народу с позволения государства открыто пропагандируют гомосексуалистов. Показывая, насколько они талантливы в своих извращениях.

И когда «режиссёр» данного «фильма» говорит, что этот актёр максимально подходит на роль Императора Николая II Страстотерпца, он показывает, что святой царь, руководитель великой державы, ничем не отличался от актёра-извращенца.

Антон Еговцев — один из лидеров движения «Сорок сороков» в Екатеринбурге Фото: со страницы Антона Еговцева в соцсетях

Но мы, русские люди, которые уважают и помнят свою историю, знаем, что этот «фильм» — провокация. И мы знаем, что любой человек, который называет Россию своей Родиной и любит её, как сын — мать, никогда не позволит себе не только смотреть этот «фильм», но и поддерживать его. Ещё мы знаем, что настоящие мужчины никогда не будут поддерживать этот «фильм», а если кто из мужчин поддерживает, то это не мужчины, т. к. настоящие мужчины не будут поддерживать педерастов. Педерастов могут поддерживать только педерасты».

Активисты движения «Сорок сороков» были задержаны в Екатеринбурге в начале августа 2017-го, после пикетов возле Храма на Крови, однако Кировский суд Екатеринбурга отказался рассматривать их дела и вернул их в полицию.

26 октября по всей стране стартует массовый показ скандального фильма «Матильда» (накануне премьерный показ в Москве собрал весь столичный бомонд). В Екатеринбурге в кинотеатрах ожидают аншлага: так, в кинотеатре «Салют» на сеанс на 19 часов раскуплен весь зал, на 19.30 — большая часть мест в зрительном зале. При этом на более ранние и более поздние сеансы билеты есть (на некоторых сеансах пока залы пустые).