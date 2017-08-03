В Екатеринбурге противников фильма «Матильда» отдали под суд

12:54 03 августа 2017 0

Протестная акция православных закончилась задержаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд принял от полиции материалы дела по четырем членам организации «Сорок сороков» задержанных 1 августа за акцию против фильма «Матильда» у Храма на Крови. Рассмотрение дела, возможно, состоится 3 августа, после 17:00, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«Если будут рассматривать материал, то после пяти часов. Но в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены полномочия судьи вернуть протокол обратно, если он не соответствует требованиям закона. Пока не знаю, какое решение примет судья, но такой опыт есть», — добавил собеседник агентства.

Православные активисты подозреваются в нарушении «установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Максимальное наказание за это — штраф 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

1 августа верующие провели у Храма на Крови акцию «Стояние за веру! За народ и Царя!» Они протестовали против фильма «Матильда» Алексея Учителя, который еще не вышел в прокат. Активистам не нравится, что в фильме режиссер рассказывает о любовных отношениях царя Николая II с балериной. Стояние проходило одновременно с молебном в храме, никак не связанным с протестным мероприятием. Поддержки у священников активисты не нашли.

Самый жесткий критик фильма «Матильда» — депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она не раз делала выпады против картины в соцсетях и призывала Алексея Учителя встретиться с верующими. При этом парламентарий ни разу не собрал комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет, после первого ознакомительного заседания.