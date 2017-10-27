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27 октября 2017
26 октября 2017
01:03  27 октября 2017 0

Тиллерсон признал успех российской операции в Сирии

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Госсекретарь США не стал отрицать успехов российских военных в СирииФото: wikimedia.org
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Правительственные войска Сирии добились успеха в борьбе против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) исключительно благодаря поддержке со стороны воздушно-космических сил России. С такой оценкой выступил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Единственная причина, по которой сирийские силы достигли успеха — это поддержка в воздухе, которую они получили от России», — цитирует высказывания Тиллерсона информагентство ТАСС.

На встрече с журналистами в Женеве глава Госдепартамента США отметил, что военные действия в Сирии без сомнения являются успехом России. При этом дипломат не забыл о комплиментах и в адрес своей страны, отметив достижения сил американской коалиции.

Накануне американское Soufan Group опубликовало данные, согласно которым на стороне боевиков в Ираке и Сирии воюют свыше трех тысяч российских граждан. При этом эксперты признают, что спецслужбам удалось приостановить поток террористов.

Сергей Макеев
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