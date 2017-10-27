США планируют ударить новыми санкциями по «Уралвагонзаводу» и ФСБ

07:47 27 октября 2017 0

Новые санкции США могут коснуться УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под новые санкции США могут попасть более 30 российских компаний и ведомств. Полный список в свое распоряжение получила американская газета The New York Times.

В перечень вошли крупнейшие промышленные и оборонные предприятия России. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что кроме «Уралвагонзавода» в списке присутствуют: «Калашников», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой» и другие. В перечне также оказались силовые ведомства: Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба ВС РФ и Служба внешней разведки.

Отмечается, что к перечисленным организациям не обязательно будут применены ограничения.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в комментарии для журналистов сказал, что новый список Госдепа не стал для него новостью, так как перечисленные в нем предприятия уже попадали под санкции Штатов. Чиновник в кулуарах годового собрания делового совета США-Россия в Нью-Йорке заметил, что у России нет цели дать ответ на подготовленный документ.

«Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса», — цитирует Мантурова RT.