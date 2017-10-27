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27 октября 2017
09:38  27 октября 2017 1

Юлия Михалкова удивила челябинцев своей попой. ФОТО

Пресс-конференция, посвященная проведению III Фестиваля постной кухни в Екатеринбурге, михалкова юлия
К фигуре Михалковой у ее поклонников большое вниманиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Поклонники участницы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой в соцсетях активно обсуждают изменения в ее фигуре. Внимательные подписчики по свежему фото телезвезды заметили, что ее ягодицы стали пышнее. Теперь комментаторы гадают, сделала ли уральская красавица себе пластическую операцию.

26 октября Юлия Михалкова опубликовала на своих страницах в соцсетях анонс выступления: «Сегодня „Уральские пельмени“ в Челябинске — городе наших земляков и друзей». К посту юмористка приложила фото. На снимке она в платье изумрудного цвета держит большой букет цветов.

В комментариях подписчики начали интересоваться пикантными изменениями в фигуре Михалковой. «Попу тоже накачала?», — спросил телезвезду Сергей. «Какой большой… букет», — заметил Виктор, явно имея ввиду не цветы. А комментатор Екатерина предположила, что Михалкова придала пышности своей фигуре с помощью турнюра — специальной подушечки, которая подкладывается сзади под платье: «Почитайте, что такое турнюр. Картинки погуглите. Просветитесь немного».

Оперативно получить комментарий у Михалкой не удалось — утром, 27 октября, на звонок журналиста она не ответила.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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