10:11 27 октября 2017 0

Певец считает, что на телевидении его обидели на 70 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Новиков обратился в суд с иском к «Первому каналу» на 1 млн евро. Певец посчитал себя оскорбленным в передаче «Пусть говорят», где речь шла о судьбе строительного кооператива «Бухта Квинс», об этом Новиков рассказал в Facebook.

«Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким», — заявил Александр Новиков на своей странице в Facebook.

Согласно первой странице искового заявления, которую певец также опубликовал в соцсети, речь идет об эпизоде в самом начале программы, где была продемонстрирована запись из суда, на которой Александр Новиков грозит пайщикам, он заявляет, что пайщики свои квартиры «не получат никогда». Как утверждают теперь юристы, фраза была вырвана из контекста.

Как прокомментировал певец корреспонденту «URA.RU», всего в иске 15 страниц, но обсуждать иск в прессе он не намерен.