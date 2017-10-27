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27 октября 2017
10:11  27 октября 2017 0

Новиков собрался судиться с «Первым каналом» на 70 млн из-за клеветы. СКРИН

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Певец считает, что на телевидении его обидели на 70 миллионов рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
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Александр Новиков обратился в суд с иском к «Первому каналу» на 1 млн евро. Певец посчитал себя оскорбленным в передаче «Пусть говорят», где речь шла о судьбе строительного кооператива «Бухта Квинс», об этом Новиков рассказал в Facebook.

«Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким», — заявил Александр Новиков на своей странице в Facebook.

Согласно первой странице искового заявления, которую певец также опубликовал в соцсети, речь идет об эпизоде в самом начале программы, где была продемонстрирована запись из суда, на которой Александр Новиков грозит пайщикам, он заявляет, что пайщики свои квартиры «не получат никогда». Как утверждают теперь юристы, фраза была вырвана из контекста.

Как прокомментировал певец корреспонденту «URA.RU», всего в иске 15 страниц, но обсуждать иск в прессе он не намерен.

Фото: со страницы Алексанлра Новикова в Фейсбук

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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