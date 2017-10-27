Что надеть на Хэллоуин Поклонской, Собчак, Медведеву. Костюмы от «URA.RU»

Хэллоуин все более популярен в России
Близится Хэллоуин — веселый праздник накануне Дня всех святых. По традиции отмечающие этот день надевают разные страшные маски и стараются напугать друг друга. Последнее время особенно популярны маски и костюмы антигероев из фильмов ужаса.
«URA.RU» попробовало представить себе, какие костюмы могли бы надеть известные политики, если бы им захотелось отпраздновать Хэллоуин. Это не утверждение и не пожелание, а всего лишь наша фантазия. Мы надеемся, что герои этой заметки отнесутся к ней с юмором.
Чтобы посмотреть костюм, который мы придумали для политика, кликните по его фотографии.