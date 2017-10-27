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Главные новости Югры
15:03  27 октября 2017 0

Бастрыкин уволил в ХМАО высокопоставленного следователя из-за скандального пьяного ДТП

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин прилетел в Сургут второй раз за месяц — и снова из-за ДТПФото: Официальный сайт президента РФ

В Следственном комитете России подтвердили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин работает в ХМАО. Глава СКР провел в Сургуте оперативное совещание, по итогам которого уволил одного из подчиненных.

Ключевым вопросом оперативного совещания, которое провел в Сургуте Бастрыкин, стал ход расследования по уголовному делу о ДТП в поселке Перегребное. Глава СКР заслушал доклад следователей Югры и уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у Мельниченко.

В рамках уголовного дела следователи проверят и законность действий полицейских — при этом следствие проводят сотрудники главного управления СКР, которому накануне передали все материалы. Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому в гибели подростка меры пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейшее расследование уголовного дела взято председателем СК России под личный контроль.

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Как ранее сообщало «URA.RU», 29 сентября 2017 года УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, врезался в мотоцикл под управлением 15-летнего подростка. «Буханка» протащила мальчика по асфальту несколько метров, после чего мотоцикл загорелся, а подросток погиб. По версии местных жителей, инспектор ГИБДД Батырхан Даудов был пьян.

Уже позднее скандал получил резонанс на федеральном уровне — это произошло после того, как к свидетелю по ДТП, заместителю главы Перегребного Дмитрию Мельниченко, пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД и ДПС ГИБДД — они избили чиновника и забрали у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии. Видео, снятое коллегами Мельниченко, появилось в соцсетях. На момент публикации в УМВД по ХМАО этот инцидент никак не прокомментировали, в пресс-службе ведомства отметили, что готовят ответ.

Антон Степыгин
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