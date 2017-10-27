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27 октября 2017
14:27  27 октября 2017 0

Крушение МИ-8 в Норвегии объяснили галлюцинациями у пилотов

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
На борту находились восемь человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский вертолет Ми-8 мог рухнуть у границ Норвегии из-за того, что пилоты в сложных метеоусловиях столкнулись с психологическими явлениями, которые привели к некорректным действиям. Одна из версий — у них начались соматофавические иллюзии, когда человек верит своим ощущениям, а не показаниям приборов, пишет «Интерфакс».

«Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида — Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — сказал информагентству источник в международных службах авиационного поиска и спасения.

Собеседник издания отметил, что версия о технической неисправности вертолета тоже рассматривается. Но она маловероятна, так как судну всего четыре года и оно регулярно обслуживается.

«URA.RU» накануне писало, что вертолет потерпел крушение у архипелага Шпицберген, который принадлежит Норвегии. На борту находились восемь человек: трое учёных и пять членов экипажа. Они направлялись из российского шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург. Позднее спасатели нашли предполагаемое место аварии.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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