Российский вертолет Ми-8 мог рухнуть у границ Норвегии из-за того, что пилоты в сложных метеоусловиях столкнулись с психологическими явлениями, которые привели к некорректным действиям. Одна из версий — у них начались соматофавические иллюзии, когда человек верит своим ощущениям, а не показаниям приборов, пишет «Интерфакс».
«Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида — Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — сказал информагентству источник в международных службах авиационного поиска и спасения.
Собеседник издания отметил, что версия о технической неисправности вертолета тоже рассматривается. Но она маловероятна, так как судну всего четыре года и оно регулярно обслуживается.
«URA.RU» накануне писало, что вертолет потерпел крушение у архипелага Шпицберген, который принадлежит Норвегии. На борту находились восемь человек: трое учёных и пять членов экипажа. Они направлялись из российского шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург. Позднее спасатели нашли предполагаемое место аварии.