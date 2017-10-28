Министр образования России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.
«Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — «Отечественная история» на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.», — сообщается в тексте приказа.
В научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» впервые публично усомнился эксперт сетевого сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. После чего, заявление о лишении ученой степени подписали доктора исторических наук Константин Ерусалимский и Вячеслав Козляков, передает RT.
Напомним, Минобрнауки назвало «шумихой» публикации СМИ о разбирательствах с диссертацией Мединского. В ведомстве заявили, что таким образом сторонники лишенияя давление перед принятием окончательного решения по научной степени министра культуры.