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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
02:27  28 октября 2017 0

Глава Минобрнауки поставила точку в деле о диссертации министра культуры Мединского

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Оппонентам, которые требовали лишить главу Минкульта РФ степени доктора, выписан официальный отказФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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Министр образования России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

«Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — «Отечественная история» на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.», — сообщается в тексте приказа.

В научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» впервые публично усомнился эксперт сетевого сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. После чего, заявление о лишении ученой степени подписали доктора исторических наук Константин Ерусалимский и Вячеслав Козляков, передает RT.

Напомним, Минобрнауки назвало «шумихой» публикации СМИ о разбирательствах с диссертацией Мединского. В ведомстве заявили, что таким образом сторонники лишенияя давление перед принятием окончательного решения по научной степени министра культуры.

Александр Черноскутов
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