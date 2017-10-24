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24 октября 2017
11:42  24 октября 2017 0

Минобрнауки нашло авторов «шумихи» вокруг диссертации Мединского и назвало их цель

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Минобрнауки вынесет свое решение по диссертации Мединского через две неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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В Минобрнауки охарактеризовали словом «шумиха» публикации СМИ о разбирательствах с диссертацией министра культуры Владимира Мединского. В ведомстве заявили, что таким образом на них оказывается давление перед принятием окончательного решения по научной степени чиновника.

«Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», — заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов. Минобрнауки вынесет свое решение по диссертации Мединского через две недели.

20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки не лишать ученой степени доктора исторических наук Мединского. За это решение проголосовали 14 членов президиума, против — 6. Среди них оказались два историка: научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института всеобщей истории РАН Игорь Данилевский.

Также в шестерку вошли декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан, завотделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и доцент НИУ ВШЭ Александр Муравьев. Спустя несколько дней после голосования по диссертации главы Минкультуры глава экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров написал заявление об уходе, напоминает «Национальная служба новостей».

Диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—VXII веков» еще год назад должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но заседание было перенесено.

Виктор Дорофеев
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