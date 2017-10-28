Конфликт между Кореями приведет к тысячам жертв
Боевые действия на Корейском полуострове приведут к смерти сотен тысяч человек уже в первые дни войны, подсчитали аналитики конгресса США.
По данным исследовательской службы, даже без применения ядерного оружия потери могут составить от 30 до 300 тысяч человек. Как пишет RT, к большим жертвам приведут артиллерийские удары КНДР. Армия Северной Кореи способна выпускать десять тысяч снарядов в минуту, считают эксперты.
Если к конфликту присоединятся Япония, США, Китай и Россия, то жертв будет еще больше, отмечает «Русская Планета».
Как ранее сообщало «URA.RU», Пхеньян готов уничтожить любую страну ради собственной безопасности.