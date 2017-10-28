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28 октября 2017
15:46  28 октября 2017 1

США: Война в Корее унесет 300 тысяч жизней уже в первые дни

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг, южная корея флаг
Конфликт между Кореями приведет к тысячам жертвФото: depositphotos.com © URA.RU

Боевые действия на Корейском полуострове приведут к смерти сотен тысяч человек уже в первые дни войны, подсчитали аналитики конгресса США.

По данным исследовательской службы, даже без применения ядерного оружия потери могут составить от 30 до 300 тысяч человек. Как пишет RT, к большим жертвам приведут артиллерийские удары КНДР. Армия Северной Кореи способна выпускать десять тысяч снарядов в минуту, считают эксперты.

Если к конфликту присоединятся Япония, США, Китай и Россия, то жертв будет еще больше, отмечает «Русская Планета».

Как ранее сообщало «URA.RU», Пхеньян готов уничтожить любую страну ради собственной безопасности.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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