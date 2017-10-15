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15 октября 2017
14 октября 2017
05:48  15 октября 2017 0

В КНДР заявили о готовности уничтожить любую страну ради мирной жизни

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Власти КНДР готовы отстаивать суверенитет страны любыми способамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Северная Корея уничтожит любое государство, которое попытается помешать стране на пути к мирной жизни. С таким заявлением выступил первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

«Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему», — цитирует Ан До Чхуна телеканал RT.

Интересно, что на другие вопросе о внешней политике Пхеньяна северокорейский гость отвечать отказался. По словам Ан До Чхуна, в северную столицу он прибыл, чтобы посмотреть местные достопримечальности и сфотографироваться на память, уточняет «Экономика сегодня».

Ранее Северная Корея признала Крым неотъемлемой частью России. В Пхеньяне подчеркнули, что уважают результаты референдума, состоявшегося в 2014 году на полуострове.

Сергей Макеев
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