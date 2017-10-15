Северная Корея уничтожит любое государство, которое попытается помешать стране на пути к мирной жизни. С таким заявлением выступил первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
«Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему», — цитирует Ан До Чхуна телеканал RT.
Интересно, что на другие вопросе о внешней политике Пхеньяна северокорейский гость отвечать отказался. По словам Ан До Чхуна, в северную столицу он прибыл, чтобы посмотреть местные достопримечальности и сфотографироваться на память, уточняет «Экономика сегодня».
Ранее Северная Корея признала Крым неотъемлемой частью России. В Пхеньяне подчеркнули, что уважают результаты референдума, состоявшегося в 2014 году на полуострове.