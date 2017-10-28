Полицейского, сбившего насмерть подростка, отправили за решетку после визита Бастрыкина в ХМАО

Суд в ХМАО принял решение о заключении под стражу для сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в пьяном ДТП с подростком 29 сентября. Следствие повторно обратилось с соответствующим ходатайством по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, который тайно прилетел с Сургут 27 октября.
Авария с участием УАЗа, которым управлял полицейский, произошла в поселке Перегребное Октябрьского района, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, силовик был пьян. Автомобиль столкнулся с мотоциклом, которым управлял 15-летний подросток. УАЗ протащил мальчика по асфальту несколько метров, после чего мотоцикл загорелся, а подросток погиб. В Главном следственном управлении СК РФ завели уголовные дела о халатности и нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое привело к смерти человека по неосторожности.
Суд 26 октября отказал в удовлетворении ходатайства следствия, поместив обвиняемого под домашний арест. Однако по поручению председателя Следственного комитета следствие повторно обратилось в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Это было сделано с учетом позиции потерпевшего, которым признали отца подростка, широкого общественного резонанса и отсутствия возможности обеспечить исполнение домашнего ареста. В результате суд принял решение удовлетворить ходатайство, и силовика взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, на совещании в Сургуте Александр Бастрыкин поручил контрольному управлению центрального аппарата СК России провести служебную проверку работы руководства регионального следственного управления.
Как писало «URA.RU» ранее, Бастрыкин уже второй раз за полтора месяца тайно прилетел в ХМАО. По итогам оперативного совещания он уволил одного из подчиненных, давшего указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у заместителя главы Перегребного Дмитрия Мельниченко, который был свидетелем ДТП. Чиновника избили и забрали у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии.