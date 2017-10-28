Тело не могут отправить в Россию
Родители пермской девочки-модели, погибшей в Китае, не могут собрать деньги на отправку ее тела в Россию.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Владу Дзюбу кремируют на территории Китая, после чего отправят останки в Пермь.
Девочка начала карьеру модели в 12 лет и недавно получила титул «топ-модель» на пермском конкурсе красоты.
Как ранее сообщало «URA.RU», 14-летняя пермячка впала в кому на модном показе в Шанхае. Китайские медики не смогли спасти жизнь россиянки. По предварительной версии, причиной смерти могла стать опасная инфекция.