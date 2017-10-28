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28 октября 2017
17:04  28 октября 2017 0

Тело погибшей в Китае пермской модели не могут отправить домой. У родителей нет денег

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, ноги, мертвец
Тело не могут отправить в РоссиюФото: depositphotos.com © URA.RU

Родители пермской девочки-модели, погибшей в Китае, не могут собрать деньги на отправку ее тела в Россию.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Владу Дзюбу кремируют на территории Китая, после чего отправят останки в Пермь.

Девочка начала карьеру модели в 12 лет и недавно получила титул «топ-модель» на пермском конкурсе красоты.

Как ранее сообщало «URA.RU», 14-летняя пермячка впала в кому на модном показе в Шанхае. Китайские медики не смогли спасти жизнь россиянки. По предварительной версии, причиной смерти могла стать опасная инфекция.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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