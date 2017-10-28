Россиянам предложили новые 200-рублевки за 300 рублей

За купюру просят больше номинала
Казанский магазин «Мир монет» начал продажу новых купюр номиналом в 200 рублей. За банкноту с видами Севастополя продавцы просят 300 рублей.
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были официально представлены Центробанком еще 12 октября, напоминает «Экономика Сегодня». Распространение новинок начнется с Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Увидеть новые купюры по всей стране можно будет в конце 2017 года.
Символы банкнот были выбраны в результате всероссийского голосования, организованного ЦБ.
Как ранее сообщало «URA.RU», но купюре в 2000 рублей была найдена грубая ошибка.