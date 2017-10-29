10:36 29 октября 2017 0

В ролике на песню «Знаешь ты» актриса изобразила возлюбленную главного героя Фото: Instagram/Екатерина Шпица

Уроженка Перми актриса Екатерина Шпица сыграла главную роль в клипе «Хора Турецкого». В ролике на песню «Знаешь ты» она изобразила возлюбленную главного героя, ради которой он бросает все.

Для Екатерины это стало первым опытом съемок в видеоклипе, как написала она в Instagram. Актриса попросила своих поклонников судить ее роль «нестрого»; однако отзывы и так более чем восторженные: «Невероятно красиво! Задумчивая, одухотворенная! Богиня!», «Катенька, Вы божественная)))», «Истинное „лицо“ души Кати. Юношески романтичная, нежно стойкая, женски мудрая».

Екатерина Шпица родилась в Перми в 1985 году, окончила Пермский институт культуры. Работала в труппе Камерного театра «Новая драма». После переезда в Москву начала сниматься в кино и сериалах. На ее счету фильмы «Поддубный», «Огни притона» и сериал «Молодая гвардия».