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26 октября 2017
16:13  29 октября 2017 0

Погибшая девочка-модель из Перми улетела в Шанхай без страховки. В больнице за нее платили китайцы

ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, китай
Китайцы взяли на себя оплату лечения — но врачи оказались бессильныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайское модельное агентство, выступавшее принимающей стороной для 14-летней модели из Перми, заплатило медикам 800 долларов за попытку спасти девочку. У юной россиянки не оказалось медицинской страховки.

«Мы нашли эту модель через русское модельное агентство, и именно оно, отправляя девушку за границу, занимается оформлением медицинской страховки. То есть обычно у всех моделей есть страховка», — пояснили РЕН-ТВ в шанхайском агентства Есее. При этом, подчеркнули китайцы, средства были перечислены сразу же после того, как девочка попала в больницу.

Как уже сообщало «URA.RU, юная модель во время модного показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницу. Там она впала в кому и, не приходя в сознание, скончалась. Девочку кремируют и лишь после этого отправят самолетом в Пермский край: у ее родителей нет денег, чтобы оплатить транспортировку тела.

Алексей Шумов
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