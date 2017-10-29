Китайское модельное агентство, выступавшее принимающей стороной для 14-летней модели из Перми, заплатило медикам 800 долларов за попытку спасти девочку. У юной россиянки не оказалось медицинской страховки.
«Мы нашли эту модель через русское модельное агентство, и именно оно, отправляя девушку за границу, занимается оформлением медицинской страховки. То есть обычно у всех моделей есть страховка», — пояснили РЕН-ТВ в шанхайском агентства Есее. При этом, подчеркнули китайцы, средства были перечислены сразу же после того, как девочка попала в больницу.
Как уже сообщало «URA.RU, юная модель во время модного показа в Шанхае почувствовала себя плохо и попала в больницу. Там она впала в кому и, не приходя в сознание, скончалась. Девочку кремируют и лишь после этого отправят самолетом в Пермский край: у ее родителей нет денег, чтобы оплатить транспортировку тела.