{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 октября 2017
20:25  29 октября 2017 0

Чаплин проклял россиян за «Матильду». ВИДЕО

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
После ухода с официальной должности тон заявлений священника резко радикализовалсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Бывший официальный представитель РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин назвал «всероссийским кощунством» выход на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Проклятие падет на всех, кто причастен к съемкам и прокату картины, а также на зрителей и тех, кто не воспрепятствовал ее появлению в кинотеатрах.

«Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие божие да падет на всех нас, на весь наш народ, который это кощунство не остановил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром», — заявил Чаплин в видеообращениит, выложенном в Сеть.

Протоиерей был одним из немногочисленных VIP-россиян, наряду с депутатом Госдумы Поклонской резко выступивших против картины Учителя. В июле священник предложил запретить фильм, который, по его мнению, является актом «ритуального цареубийства» и снижает шансы России выстоять в грядущей Третьей мировой войне.

Перед выходом фильма на экран российские кинотеатры получали письма с угрозами, а невменяемый православный радикал попытался подорвать кинотеатр в Екатеринбурге на УАЗе, груженом газовыми баллонами и боками с бензином. Вмешательство правоохранительных органов (в частности, арест лидера так называемого «Православного государства» и его сторонников» снизило накал страстей. Премьерный показ «Матильды» начался в российских кинотеатрах 26 октября, не сопровождаясь значимыми эксцессами.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров