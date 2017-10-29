Чаплин проклял россиян за «Матильду». ВИДЕО

Бывший официальный представитель РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин назвал «всероссийским кощунством» выход на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Проклятие падет на всех, кто причастен к съемкам и прокату картины, а также на зрителей и тех, кто не воспрепятствовал ее появлению в кинотеатрах.
«Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие божие да падет на всех нас, на весь наш народ, который это кощунство не остановил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром», — заявил Чаплин в видеообращениит, выложенном в Сеть.
Протоиерей был одним из немногочисленных VIP-россиян, наряду с депутатом Госдумы Поклонской резко выступивших против картины Учителя. В июле священник предложил запретить фильм, который, по его мнению, является актом «ритуального цареубийства» и снижает шансы России выстоять в грядущей Третьей мировой войне.
Перед выходом фильма на экран российские кинотеатры получали письма с угрозами, а невменяемый православный радикал попытался подорвать кинотеатр в Екатеринбурге на УАЗе, груженом газовыми баллонами и боками с бензином. Вмешательство правоохранительных органов (в частности, арест лидера так называемого «Православного государства» и его сторонников» снизило накал страстей. Премьерный показ «Матильды» начался в российских кинотеатрах 26 октября, не сопровождаясь значимыми эксцессами.