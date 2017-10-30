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30 октября 2017
29 октября 2017
01:48  30 октября 2017 0

МИД Сирии обвинил коалицию во главе с США в оккупации Ракки

Клипарт, Сирия, syria, флаг сирии
Официальный Дамаск хочет, чтобы международная коалиция покинула РаккуФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийский город Ракка будет считаться оккупированным до тех пор, пока контроль за его территорией не перейдет к правительственным войскам. Об этом заявил источник агентства SANA в МИД Сирии.

«Сирия подтверждает, что город Ракка — по-прежнему захваченный город. Мы не можем его считать освобожденным, пока не войдет в город сирийская армия, которая воюет против «Исламского государства (деятельность организации запрещена в РФ)», — цитирует заявление источника «Газета.ру».

По словам дипломата, многочисленные заявления представителей международной коалиции во главе с США об освобождении Ракки — ни что иное, как «ложь для отвлечения внимания мирового сообщества от преступлений сподвижников коалиции». В МИД Сирии напомнили, что оккупированный город на 90 процентов разрушен в результате «варварских бомбардировок», уничтоживших всю инфраструктуру.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главную роль в успешной борьбе сирийской армии против террористов сыграла поддержка со стороны военных сил России.

Сергей Макеев
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