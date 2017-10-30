МИД Сирии обвинил коалицию во главе с США в оккупации Ракки

Сирийский город Ракка будет считаться оккупированным до тех пор, пока контроль за его территорией не перейдет к правительственным войскам. Об этом заявил источник агентства SANA в МИД Сирии.
«Сирия подтверждает, что город Ракка — по-прежнему захваченный город. Мы не можем его считать освобожденным, пока не войдет в город сирийская армия, которая воюет против «Исламского государства (деятельность организации запрещена в РФ)», — цитирует заявление источника «Газета.ру».
По словам дипломата, многочисленные заявления представителей международной коалиции во главе с США об освобождении Ракки — ни что иное, как «ложь для отвлечения внимания мирового сообщества от преступлений сподвижников коалиции». В МИД Сирии напомнили, что оккупированный город на 90 процентов разрушен в результате «варварских бомбардировок», уничтоживших всю инфраструктуру.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главную роль в успешной борьбе сирийской армии против террористов сыграла поддержка со стороны военных сил России.