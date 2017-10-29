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29 октября 2017
15:08  29 октября 2017 0

Найдены обломки пропавшего у Шпицбергена российского вертолета

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
Теперь предстоит найти телаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели обнаружили обломки пропавшего гражданского вертолёта Ми-8 на глубине 200 метров недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). На борту воздушного борта находилось трое учёных из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.

Как сообщает спасательный центр Норвегии, обломки найдены на дне моря на расстоянии более чем в два километра к северо-востоку от мыса Хеер. Теперь полиции предстоит найти тела пропавших людей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вертолёт пропал с радаров 26 октября. Позже выяснилось, что воздушным судном управлял пилот из Тобольска Евгений Баранов. Вторым пилотом был тюменец Владимир Фролов. Они доставляли ученых, которые возвращались после гидрологических исследований и отбора проб в рамках экологической программы.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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