Спасатели обнаружили обломки пропавшего гражданского вертолёта Ми-8 на глубине 200 метров недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). На борту воздушного борта находилось трое учёных из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.
Как сообщает спасательный центр Норвегии, обломки найдены на дне моря на расстоянии более чем в два километра к северо-востоку от мыса Хеер. Теперь полиции предстоит найти тела пропавших людей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что вертолёт пропал с радаров 26 октября. Позже выяснилось, что воздушным судном управлял пилот из Тобольска Евгений Баранов. Вторым пилотом был тюменец Владимир Фролов. Они доставляли ученых, которые возвращались после гидрологических исследований и отбора проб в рамках экологической программы.