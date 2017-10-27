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27 октября 2017
Главные новости 
18:54  27 октября 2017 0

На разбившемся у Шпицбергена Ми-8 был тюменский пилот. ФОТО

Снимок вертолета ранее был сделан в ангаре БаренцбургаФото: Алексей Резниченко

Вторым пилотом на борту вертолета Ми-8АМТ авиакомпании «Конверс Авиа», потерпевшего крушение у берегов норвежского Шпицбергена, был житель Тюмени Владимир Фролов.

«Ми-8 направлялся из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Этот полет выполнялся по заказу компании „Арктикуголь“. Мой супруг входил в состав экипажа. Он был вторым пилотом с более чем 10-летним стажем», — приводит слова его супруги Ирины Фроловой издание 72.ru.

По данным МАК, в момент крушения на борту находились восемь человек: пять членов экипажа и три пассажира. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев, Максим Каулио, а также экипаж: командир Евгений Баранов, второй пилот — Владимир Фролов, бортмеханик — Алексей Паулаускас, техник — Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

Владимир Фролов был полярным летчиком
Фото: 72.ru

Ранее «URA.RU» писало о том, что вертолет пропал с экрана радара в трех километрах от российского города Баренцбург на Шпицбергене. По словам очевидцев из Баренцбурга, в условиях плохой видимости они уже слышали звук двигателя приближающегося вертолета, а потом он исчез. Спасательная служба Норвегии обнаружила предполагаемое место падения вертолета. К месту катастрофы спасатели направили специальную субмарину, чтобы проверить дно.

О вертолете Ми-8АМТ с бортовым номером RA-22312 известно, что по авиационным меркам он совершенно новый — в эксплуатации машина с 2014 года. Прямо с завода он поступил в авиакомпанию «Конверс Авиа». За три года полетов ЧП с этой машиной зафиксированы не были.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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