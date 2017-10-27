{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
22:43  27 октября 2017 0

Вертолетом, пропавшим у Шпицбергена, управлял пилот из Тобольска. ФОТО

Вертолет пропал в трех километрах от ШпицбергенаФото: Алексей Резниченко

Стало известно, что командиром экипажа пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8АМТ был житель Тобольска Тюменской области Евгений Баранов.

Вторым пилотом также был тюменец Владимир Фролов. Таким образом, оба полярных летчика оказались земляками. Вертолет 26 октября пропал с экрана радара в трех километрах от российского города Баренцбург на Шпицбергене. Спасательная служба Норвегии обнаружила предполагаемое место падения вертолета. К месту катастрофы спасатели направили специальную субмарину, чтобы проверить дно.

Как писало «URA.RU» ранее, также появилась запись веб-камеры из близлежащего поселка Лонгийр, на которой видно вспышку в небе. Уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев трактует вспышку как взрыв, хотя она может быть блеском бортовых огней. Вертолет Ми-8АМТ с бортовым номером RA-22312 по авиационным меркам был совершенно новым — в эксплуатации машина с 2014 года.

1/2
Командир воздушного судна Евгений Баранов Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров