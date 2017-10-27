Вертолетом, пропавшим у Шпицбергена, управлял пилот из Тобольска. ФОТО

22:43 27 октября 2017 0

Вертолет пропал в трех километрах от Шпицбергена Фото: Алексей Резниченко

Стало известно, что командиром экипажа пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8АМТ был житель Тобольска Тюменской области Евгений Баранов.

Вторым пилотом также был тюменец Владимир Фролов. Таким образом, оба полярных летчика оказались земляками. Вертолет 26 октября пропал с экрана радара в трех километрах от российского города Баренцбург на Шпицбергене. Спасательная служба Норвегии обнаружила предполагаемое место падения вертолета. К месту катастрофы спасатели направили специальную субмарину, чтобы проверить дно.

Как писало «URA.RU» ранее, также появилась запись веб-камеры из близлежащего поселка Лонгийр, на которой видно вспышку в небе. Уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев трактует вспышку как взрыв, хотя она может быть блеском бортовых огней. Вертолет Ми-8АМТ с бортовым номером RA-22312 по авиационным меркам был совершенно новым — в эксплуатации машина с 2014 года.