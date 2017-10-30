Названа причина смерти 14-летней пермской модели в Китае

00:40 30 октября 2017 0

В модельном агентстве опровергли информацию о «рабском контракте» юной пермячки Фото: соцсети

Работодатель 14-летней модели, скончавшейся в Китае в минувшую пятницу, заявил, что девушка умерла из-за септикопиемии. Версию о гибели от истощения в модельном агентстве опровергли.

Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И утверждает, что ренее появившиеся слухи о «рабском контракте» недостоверны, и работа не сказалась на здоровье девушки. Как сообщает РИА «Новости», организаторы мероприятия, на котором девушка якобы трудилась по 14 часов, предоставили медицинское заключение, согласно которому модель болела септикопиемией (одна из форм сепсиса), которая стала причиной множественной дисфункции внутренних органов.

Модельное агентство заявило, что у школьницы были щадящие условия труда: рабочий день длился около 8 часов, в графике были перерывы на отдых, а загруженность, в сравнении с другими моделями, была достаточно умеренной. Также Чжэн И заявил, что девушка была госпитализирована с подозрением на менингит. Девушка скончалась в больнице через два дня.

Напомним, 14-летняя модель из Перми скончалась в Шанхае 27 октября. При выяснении обстоятельств смерти юной манекенщицы было установлено, что девушка была не застрахована.