{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Югры
15:42  30 октября 2017 0

В ХМАО кавказцы говорят о массовой дискриминации по национальному признаку. «Что мне теперь, характеристику у соседей брать?»

Шествие и митинг в поддержку мигрантов, мигранты, гастарбайтеры, азербайджанцы, горцы
В кавказских диаспорах разберутся с новыми случаями дискриминации по национальному признакуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В азербайджанской диаспоре Сургута заявили, что случаи, когда людям с неславянской внешностью отказывают в занятиях в местных фитнес-центрах, происходят регулярно. Об этом «URA.RU» рассказал глава диаспоры Азад Сеидов.

По словам Сеидова, в Сургуте азербайджанцы уже сталкивались с тем, что им отказывали в посещении тренажерных залов, однако впервые конфликт перешел в публичную плоскость. «Конечно, это очень сильно задело. Молодежь хочет заниматься спортом, а им отказывают по внешности, что не славяне. Почему, я не понимаю. Нам власти говорят, что мы одна семья, и тут такое происходит. Слышал про такие случаи и раньше, но, по моей информации, чаще удавалось договориться. Но в целом это не хорошая обстановка, и если уже ролик появился в соцсетях, значит, назрела проблема. Буду сейчас разбираться», — рассказал Азад Сеидов.

Новость по теме
Жители Сургута не смогли записаться в фитнес-клуб из-за внешности. «Потому что мы лица кавказской национальности». ВИДЕО

Как ранее сообщало «URA.RU», два проживающих в Сургуте выходца с Кавказа опубликовали видеообращение, в котором фактически обвинили администрацию фитнес-центра Platinum в дискриминации по национальному признаку. Автор ролика Джамиль Сариев рассказал агентству, что с ним до сих пор не вышли на связь. «Никаких звонков не поступало. Я читал, что они где-то заявили, якобы мы так агрессивно себя вели, но никаких грубостей с нашей стороны не было. Мы спокойно пришли, дали паспорта. Мое личное мнение, что это просто отмазка. Вот у меня земляка взяли в фитнес-центр только по рекомендации. Что мне теперь, характеристику у соседей брать, чтобы в тренажерный зал записаться? Да, я по национальности азербайджанец, но я родился в Сургуте», — прокомментировал Джамиль Сариев. Он также отметил, что, по его данным, случаи дискриминации в Сургуте в отношении людей с неславянской внешностью участились в последние несколько месяцев, но с чем это связано — он не знает.

Администрация сургутского фитнес-клуба Platinum ранее опровергла предположение, что двум потенциальным клиентам отказали в занятиях из-за их национальности. Предварительную проверку со стороны службы безопасности в учреждении назвали стандартной процедурой, по которой фитнес-клуб работает много лет. В фитнес-центре также добавили, что, возможно, клиенты вели себя агрессивно, поэтому получили отказ.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров