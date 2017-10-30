15:42 30 октября 2017 0

В кавказских диаспорах разберутся с новыми случаями дискриминации по национальному признаку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В азербайджанской диаспоре Сургута заявили, что случаи, когда людям с неславянской внешностью отказывают в занятиях в местных фитнес-центрах, происходят регулярно. Об этом «URA.RU» рассказал глава диаспоры Азад Сеидов.

По словам Сеидова, в Сургуте азербайджанцы уже сталкивались с тем, что им отказывали в посещении тренажерных залов, однако впервые конфликт перешел в публичную плоскость. «Конечно, это очень сильно задело. Молодежь хочет заниматься спортом, а им отказывают по внешности, что не славяне. Почему, я не понимаю. Нам власти говорят, что мы одна семья, и тут такое происходит. Слышал про такие случаи и раньше, но, по моей информации, чаще удавалось договориться. Но в целом это не хорошая обстановка, и если уже ролик появился в соцсетях, значит, назрела проблема. Буду сейчас разбираться», — рассказал Азад Сеидов.

Как ранее сообщало «URA.RU», два проживающих в Сургуте выходца с Кавказа опубликовали видеообращение, в котором фактически обвинили администрацию фитнес-центра Platinum в дискриминации по национальному признаку. Автор ролика Джамиль Сариев рассказал агентству, что с ним до сих пор не вышли на связь. «Никаких звонков не поступало. Я читал, что они где-то заявили, якобы мы так агрессивно себя вели, но никаких грубостей с нашей стороны не было. Мы спокойно пришли, дали паспорта. Мое личное мнение, что это просто отмазка. Вот у меня земляка взяли в фитнес-центр только по рекомендации. Что мне теперь, характеристику у соседей брать, чтобы в тренажерный зал записаться? Да, я по национальности азербайджанец, но я родился в Сургуте», — прокомментировал Джамиль Сариев. Он также отметил, что, по его данным, случаи дискриминации в Сургуте в отношении людей с неславянской внешностью участились в последние несколько месяцев, но с чем это связано — он не знает.

Администрация сургутского фитнес-клуба Platinum ранее опровергла предположение, что двум потенциальным клиентам отказали в занятиях из-за их национальности. Предварительную проверку со стороны службы безопасности в учреждении назвали стандартной процедурой, по которой фитнес-клуб работает много лет. В фитнес-центре также добавили, что, возможно, клиенты вели себя агрессивно, поэтому получили отказ.