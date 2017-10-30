16:49 30 октября 2017 0

Шадринские чиновники отказались от иска к осиротевшему мальчику и его опекуну — родному отцу фото: предоставлено Александром Андрюковым

Шадринский районный суд 30 октября прекратил производство по гражданскому иску о выселении трехлетнего ребенка из муниципальной квартиры на основании добровольного отказа истца. Об этом «URA.RU» сообщил правозащитник Александр Андрюков.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Шадринска отказался от заявленных исковых требований к Леониду Григорьеву — отцу и опекуну ребенка. Таким образом, чиновники не смогут повторно подать иск о выселении малыша без права предоставления другого жилья, пояснил правозащитник.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Шадринске чиновники через суд хотели выселить ребенка из муниципальной квартиры на улицу. Правовая коллизия возникла после того, как погибла мать трехлетнего Данила. Жилье было предоставлено ей как сироте. Малыш прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на это жилье. После резонанса, вызванного публикацией агентства, в администрации Шадринска решили отказаться от иска и заявили «URA.RU», что ребенку «предоставят возможность проживать в указанной квартире до истечения срока договора специализированного найма жилого помещения, а после решат вопрос предоставления несовершеннолетнему указанной или равноценной квартиры на законных основаниях».

Шадринские общественники направили президенту РФ, в Совет Федерации и в Государственную Думу предложение внести поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот, чтобы избежать подобных ситуаций. Также они отмечают, что в Зауралье сироты зачастую много лет ждут положенного им жилья. Так что к моменту получения квартир они уже имеют детей и социализированы в обществе. Но по закону сироты не могут распоряжаться своими квартирами еще пять лет. Активисты просят наделить субъекты полномочиями устанавливать такие обстоятельства и заключать договоры соцнайма жилья с сиротами. Депутаты Курганской областной Думы также решили выступить с инициативой по этому вопросу.