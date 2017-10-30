Начальник ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Евгений Мухортиков отстранен от работы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
В окружной полиции подтвердили, что Мухортиков задержан. Пока начальник ГИБДД Октябрьского района только отстранен от службы — решение о его дальнейшей работе в органах будет приниматься по итогам расследования уголовного дела о ДТП с погибшим подростком-мотоциклистом.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в конце сентября в поселке Перегребное (Октябрьский район) Батырхан Даудов на служебном УАЗе не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, который после аварии буквально сгорел заживо. По версии местных жителей, инспектор в момент ДТП был пьян. Его начальник Евгений Мухортиков, по версии источников агентства, задержан из-за ошибок при проведении медэкспертизы Даудова. В пресс-службе УМВД по ХМАО также рассказали «URA.RU», что сейчас руководство ведомства решает вопрос об увольнении Даудова из полиции.
Расследованием уголовного дела, напомним, занимается главное управление СКР. Дело передали после того, как к одному из свидетелей — заместителю главы администрации Дмитрию Мельниченко — пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД по ХМАО и ДПС ГИБДД. Во время обыска чиновника избили, а телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии был изъят. После скандала в ХМАО прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он уволил следователя, отправившего на обыск к вице-мэру полицейских.