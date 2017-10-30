В ХМАО после визита Бастрыкина задержан начальник ГИБДД

В Югре на 48 часов задержан начальник ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Евгений Мухортиков. Эту информацию «URA.RU» подтвердили источники в силовых структурах региона. По данным инсайдеров, обвинение Мухортикову пока что не предъявлено.
Начальник ГИБДД по Октябрьскому району задержан в рамках резонансного уголовного дела по ДТП с погибшим подростком-мотоциклистом и госавтоинспектором Батырханом Даудовым. По одной из версий, следствие намерено расследовать факт подлога или превышения полномочий Мухортиковым. По словам источника «URA.RU», сразу после аварии ГИБДД распространяло информацию, что подросток сам виноват в ДТП, поскольку выскочил на полосу встречного движения, где и столкнулся с УАЗом под управлением Даудова.
По другой версии, следователи задержали Мухортикова из-за нарушения процедуры медосвидетельствования Даудова. «Экспертиза была проведена с нарушениями. Проверяется причастность начальника ГИБДД к этому факту», — предположил инсайдер. Получить официальное подтверждение на момент публикации не удалось — дело расследует ГСУ СКР, в пресс-службе которого не ответили на звонки корреспондента агентства. В УМВД по ХМАО отказались комментировать информацию о задержании главного госавтоинспектора Октябрьского района.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в конце сентября в поселке Перегребное (Октябрьский район) Батырхан Даудов на служебном «УАЗе» не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, который после аварии буквально сгорел заживо. По версии местных жителей, инспектор в момент ДТП был пьян. Позднее к одному из свидетелей — заместителю главы администрации Дмитрию Мельниченко — пришли с обыском сотрудники ОСБ УМВД по ХМАО и ДПС ГИБДД. Во время обыска чиновника избили, а телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии был изъят.
После инцидента в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин — он провел оперативное совещание, по итогам которого следователь, выписавший ордер на обыск Мельниченко, был уволен, а Даудов арестован. Председатель Следственного комитета России держит на контроле расследование резонансного уголовного дела.