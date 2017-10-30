18:37 30 октября 2017 0

Приятель девушки, работавший с ней в Китае, говорит, что она не жаловалась на тяжелый труд Фото: соцсети

Российские модели утверждают, что в Китае, где умерла их 14-летняя коллега из Перми, считается нормой работать на подиумах более 12 часов в день. В том числе такой график устанавливается и для несовершеннолетних манекенщиц.

14-летняя модель из Перми умерла в Шанхае после того, как ее госпитализировали с температурой под 40 градусов. Сначала причиной смерти девочки называли менингит, потом — полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Есть информация, что юную манекенщицу увезли в больницу после 13-часового показа. Китайское модельное агентство ESEE Model Management, с которым сотрудничала девочка, утверждает, что молодая модель из Перми работала по «щадящему» восьмичасовому графику. При этом по российскому законодательству 14-летний подросток не может работать более четырех часов в день. Сейчас в трагической истории разбирается СУ СКР по Пермскому краю, а также уполномоченный по правам человека Павел Миков. В Сети появилась информация, что свою проверку проводит также прокуратура, однако в надзорном органе это опровергли. «Мы в курсе ситуации, но в данный момент в нашем вмешательстве нет необходимости», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Между тем в модельном сообществе активно обсуждают тему. Среди манекенщиков бытует мнение, что в Китае довольно тяжелые условия работы. «В РФ нормой считается 8 часов в день. Для взрослых. И выходные еженедельно. А в Китае — 12 часов в день и иногда без выходных. Для тех, кому еще нет 18. Контракты надо с китайцами менять, это мое мнение. Вообще, тема больная, конечно», — пишет в соцсетях модель Надежда Шафеева. «У девочки одной, когда я была в Китае, был выходной один раз в месяц, с таким режимом можно или нервное истощение заработать и в психушке лечиться (знаю таких девочек уже), либо на наркоте сидеть (долго ли жить будешь), стоит того? Каждый раз, как прилетала в Китай, болела, температура, кашель, насморк, и почти все агентство вместе со мной. Иммунитет без отдыха слабеет. Плюс в Китае не самый чистый воздух, подхватить можно все что угодно», — пишет ее коллега Дарья Богатюк. Также девушка, которая работала в Китае, утверждает, что местные агентства не интересует здоровье моделей.

Однако манекенщик Александр Гусейнов, который в данный момент работает в Шанхае и который хорошо знал погибшую пермячку, утверждает, что ни о каких рабских условиях труда речи не идет. Он подтвердил, что 13-часовые показы действительно бывают, но это далеко не так страшно, как о них говорят. «Эти 13 часов примерно выглядят так: в 6 утра пикап, везут на машине до места показа. В 7:00 ты там, потом ждешь всех, сидишь до 9:00. В 9:00 начинается репетиция, которая идет до 10:00, потом два часа перерыва, потом в 12 на мейк-ап, на котором сидите и ничего не делаете. В 14:00 — ланч, в 16:00 — репетиция ещё разок и в 17:00 — сам показ. В итоге из этих 12 часов вы 10 спите и ничего не делаете. Хотя бывают каталоги, там посложнее и действительно устаешь порой, но они очень редко когда бывают по 12 часов», — рассказал он «URA.RU». Юная пермячка, по словам собеседника, на условия труда не жаловалась.

В СМИ также появилась информация, что 14-летняя пермячка получала за свой труд небольшие деньги — около 500 рублей в день. «Тут сложная система оплаты, — говорит Александр. — Агентство принимающее оплачивает полностью все: перелет, проживание, водителя, такси, композитки и т. д. И выдает 430 юаней (4000 рублей) каждую неделю на покушать и т. д. Но зарплата у тебя будет, только если ты покроешь все эти расходы агентства, и ее выдают в конце контракта». По его словам, юная пермячка покрывала свой минус. Но те, кто мало работал, могли вообще ничего не заработать.

Сейчас в Китае ждут маму погибшей девочки — без нее нельзя проводить вскрытие и установить точную причину смерти. Женщина приедет в Шанхай в среду, 1 ноября. Между тем свою помощь семье ребенка предложило краевое минсоцразвития. Однако, как пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, родственники за помощью пока не обращались.