В хоккейном клубе «Лада» (Тольятти) прокомментировали сообщение об отравлении хоккеистов в Челябинске. «Если бы это было действительно серьезно, то информация об инциденте была бы на сайте клуба», — сообщили «URA.RU» в администрации «Лады».
«Два игрока почувствовали недомогание. И, скорее всего, речь идет об инфекции, а не о пищевом отравлении. Они уже снова в строю, клуб готовится к игре с „Автомобилистом“ в Екатеринбурге», — заявили в приемной клуба. Матч «Лады» с «Автомобилистом» состоится сегодня, 31 октября.
Об отравлении пяти хоккеистов «Лады» 29 октября, после проигрыша «Трактору» в Челябинске, сообщил «Спорт-экспресс». В пресс-службе «Трактора» заявили, что если речь идет именно о пищевом отравлении, то за свое питание гости отвечают сами. Перед матчем с «Трактором» игроки «Лады» чувствовали себя хорошо, никакого недомогания не наблюдалось.
На странице болельщиков «Лады» во «ВКонтакте» у фанатов тольяттинского клуба информация об отравлении сочувствия не вызвала, так как команда занимает последнее место в своей зоне. Даже были высказаны предположения об отравлении водкой. Но большинство согласились с тем, что игрокам клуба не сделали прививок и теперь они подвержены вирусам ОРВИ и гриппа.