15:03 31 октября 2017 3

Разногласия захлестнули предвыборный штаб Ксении Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной раскола в штабе Ксении Собчак стали разногласия по стратегии предвыборной кампании. Как стало известно «URA.RU», камнем преткновения явились два вопроса в повестке: нужно ли выходить к избирателям с темами защиты прав ЛГБТ и реабилитации 90-х. Ожидалось, что окончательное решение будет принято в ноябре путем голосования всех участников штаба, однако события стали развиваться гораздо быстрее. Источник в предвыборном штабе Собчак подтвердил, что активная дискуссия о ее избирательной программе действительно идет.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что накануне вечером предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты России, в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова. Собчак представила членов своего избирательного штаба 25 октября. В частности, доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина, был представлен в качестве руководителя «оффлайн-направления».

Политтехнолог Алексей Ситников не захотел работать с предвыборным штабом Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава штаба политтехнолог Игорь Малашенко заявил «URA.RU», что «никакого раскола нет». «Ситников со своей командой покинул штаб», — сказал Малашенко, отказавшись от более подробных комментариев

Сам Алексей Ситников в интервью «URA.RU» также заявил, что «речь идет о рабочем вопросе, никаких личных разногласий нет». «Знаете, бывает так: люди собираются в поездку, а человек говорит: я простудился не поеду. И это нормально. Это лучше, чем если бы он всю дорогу ныл: мол, зачем я с вами поехал, я же так плохо себя чувствую».

По словам Ситникова, ряд тем, обсуждаемых в рамках предвыборной программы Ксении Собчак, некоторым представителям штаба действительно показался неоднозначным. В числе таковых он назвал тему защиты прав ЛГБТ и вопрос Крыма

Напомним, Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. Телеведущая назвала себя кандидатом «против всех». Читайте подробное интервью Алексея Ситникова о причинах ухода его команды из штаба Ксении Собчак.