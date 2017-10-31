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31 октября 2017
17:19  31 октября 2017 0

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с уволенными губернаторами

Клипарт. Уфа, Москва, кремль, москва-сити, москва-река
В графике президента не нашлось места для уволенных глав регионовФото: Илья Московец © URA.RU
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Президент РФ не будет проводить встречу с губернаторами, отправленными им в отставку этой осенью. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое мероприятие в графике Владимира Путина не запланировано, сообщает Life.ru.

О предстоящей встрече средствам массовой информации рассказывали различные источники в Кремле. Предполагалось, что 31 октября глава государства соберет всех уволенных губернаторов, чтобы поблагодарить за проделанную работу, а также выслушать их мнения по развитию возглавляемых ими в прошлом регионов.

За осень в России поменялись руководители более десятка регионов. Губернаторы сменились, в частности, в Псковской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областях, Красноярском, Приморском крае и Дагестане, Ненецком автономном округе, а также в Омской области. Последнюю в настоящее время возглавляет назначенный врио депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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