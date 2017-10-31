В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с уволенными губернаторами

17:19 31 октября 2017 0

В графике президента не нашлось места для уволенных глав регионов Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент РФ не будет проводить встречу с губернаторами, отправленными им в отставку этой осенью. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое мероприятие в графике Владимира Путина не запланировано, сообщает Life.ru.

О предстоящей встрече средствам массовой информации рассказывали различные источники в Кремле. Предполагалось, что 31 октября глава государства соберет всех уволенных губернаторов, чтобы поблагодарить за проделанную работу, а также выслушать их мнения по развитию возглавляемых ими в прошлом регионов.

За осень в России поменялись руководители более десятка регионов. Губернаторы сменились, в частности, в Псковской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областях, Красноярском, Приморском крае и Дагестане, Ненецком автономном округе, а также в Омской области. Последнюю в настоящее время возглавляет назначенный врио депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.