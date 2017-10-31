18:29 31 октября 2017 0

Кенийцы активно развивают курорты по программе all inclusive Фото: depositphotos.com © URA.RU

Отмена системы «все включено» перенаправит поток российских туристов в другие страны. Об этом «URA.RU» заявили эксперты туриндустрии. Директор портала «Ехать.Ру» Андрей Илюхин назвал систему all inclusive «коньком» турецкого турбизнеса, рассчитанного на ту категорию туристов, которую интересует качественный отдых.

«На данный момент Турция по стоимости относится к категории дешевых стран, и если здесь отменят систему „все включено“, то цены поднимутся и туристы найдут альтернативу. И в итоге Турция потеряет в потоке», — заявил эксперт агентству, отметив, что Таиланд в состоянии конкурировать с Турцией.

Другим альтернативным направлением может стать Кения. В этой восточно-африканской стране в последние годы активно развивается отдых по системе «все включено», рассказал «URA.RU» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«После запрета на перелеты в Египет рекреационные курорты Кении уже покоряют немцы, поляки и чехи. [После того, как ровно два года назад был взорван российский пассажирский самолет над Синайским полуостровом, ряд европейских стран прекратили летать в Египет — прим. „URA.RU“]. Отдых поставлен на поток — из Франкфурта один за другим туда уходят прямые рейсы», — рассказал эксперт.

По его словам, решение об отказе от системы «все включено» принимают на уровне хозяйствующих субъектов, поэтому как только владельцы гостиниц увидят потери в прибыли, то «тут же вернут все обратно». Барзыкин сомневается, что турецкие коллеги пойдут на такой шаг, поскольку направление пользуется успехом именно благодаря востребованности пакетов «все включено».

Вопрос об отмене системы all inclusive в турецком правительстве поднял глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен. По его мнению, это самый эффективный способ заставить туристов смотреть на достопримечательности и магазины. Однако, по информации РСТ, российские туристы и так входят в тройку самых «пытливых»: любят ездить на экскурсии не меньше немцев и англичан. А по покупательской способности входят в первую пятерку.