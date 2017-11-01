12:06 01 ноября 2017 3

Челябинская полиция начала операцию «Бомж» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинской области с 1 ноября приступила к трехдневной операции «Бомж». Акция закончится за неделю до визита президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева на российско-казахстанский форум. Корреспонденты «URA.RU» поучаствовали в операции в составе общественного совета ГУ МВД России по Челябинской области.

Официально акция не приурочена к визиту глав государств. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, полицейские ежегодно перед наступлением холодов совершают такие рейды. «Районные отделы полиции проводят такие операции ежемесячно. А раз в год проходит общеобластная акция. Она начинается в 6 часов утра, поскольку в это время люди без определенного места жительства еще спят на теплотрассах, в подвалах и других местах и еще не отправились бродяжничать», — объяснил сотрудник пресс-службы ведомства Максим Лупеев.

В шесть часов во всех райотделах начались так называемые разводы. Руководство ставит задачи сотрудникам уголовного розыска, патрульно-постовой службы и других подразделений. Старшим раздаются соответствующая информация и адреса, куда нужно отправиться для поиска бездомных. Журналисты и члены общественного совета при ГУ МВД участвовали в рейде по Калининскому району Челябинска.

1/4 Операция начинается с так называемого развода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские знают все традиционные места концентрации бомжей. Например, рядом с двором по улице Болейко, 6. Там находятся теплотрасса и небольшой отвал, где спал мужчина, на вид 45-50 лет, одетый в шапку, куртку, джинсы и ботинки. Бездомному зачитали его права, объяснили, что он может быть «ресоциализирован» (то есть отправлен в реабилитационный центр). Он согласился. Мужчину привезли в райотдел. Там сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и проверили на причастность к совершенным и нераскрытым преступлениям. Мужчина рассказал, что много пьянствовал. Попал в колонию по статье 162 УК РФ (разбой). Когда освободился, из-за семейного конфликта, оказался на улице один, без жилья, вновь стал много пить, нигде не работает. Классическая история завершилась традиционной профилактической беседой со стороны сотрудников полиции.

1/4 Бомжи скапливаются в отделениях полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С согласия самого мужчины его направили в реабилитационный центр. Там он будет жить месяц. Социальные работники восстановят ему документы, психологи постараются вернуть к нормальной жизни, кроме того, ему предложат варианты работы.

В дежурной части Калининского райотдела рассказали, что в сутки к ним привозят до 20 лиц без определенного места жительства. Операция завершится 3 ноября. А уже 9 ноября в Челябинск приедут президенты России и Казахстана. К визиту Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева на улицах города не должно остаться ни одного бездомного.