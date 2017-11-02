05:03 02 ноября 2017 0

Специалисты уже изучили компьютер юноши Фото: Pixabay

Студент московского колледжа Андрей Емельянников, зверски убивший своего преподавателя, а затем покончивший с собой, готовился к совершения преступления заранее. По информации СМИ, опирающихся на источники в правоохранительных и следственных органах, юноша вел в своем компьютере дневник.

Кроме того, за несколько дней до трагического инцидента молодой человек несколько раз заходил на сайты интернет-магазинов, осуществляющих торговлю холодным оружием, сообщает «Московский комсомолец».

По версии канала Mash, незадолго до произошедшего у 42-летнего мужчины и 18-летнего студента действительно был конфликт, однако он был связан с рабочим вопросом: молодому человеку якобы грозило отчисление за прогулы. О том, был ли бытовой конфликт, сказать однозначно нельзя.

Странное поведение студента могло быть связано с увлечением компьютерными играми — шутерами. Емельянников якобы много играл в «стрелялку» Battlefield и достаточно серьезно воспринимал ее, передает «Российский диалог». В компьютере студента также много видеозаписей прохождения игры Grand Theft Auto (GTA), где основной целью персонажа является совершение преступлений насильственного характера — разбои, грабежи и убийства.

Как ранее писало «URA.RU» трагедия произошла на улице Гвардейской в Москве. В одной из аудиторий Западного комплекса непрерывного образования были обнаружены тела 18-летнего студента Андрея Емельянникова и 42-летнего преподавателя Сергея Данилова. Непосредственно перед этим на странице Емельянникова в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько фотографий, на которых он в буквальном смысле позирует на фоне трупа. Предполагается, что молодой человек совершил убийство, а потом и сам свел счеты с жизнью.