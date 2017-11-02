13:42 02 ноября 2017 0

Первый этап продажи билетов на ЧМ 2018 прошел, мягко говоря, не совсем гладко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольные болельщики обеспокоены перспективой остаться без билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Завершился первый этап продажи билетов, и с карт покупателей начали списываться средства. Однако те, кто выбрал в качестве способа оплаты банковский перевод, получили тревожные уведомления от Билетного центра Чемпионата мира FIFA: «Оплата за распределенные Вам билеты все еще не была получена FWCTC».

«Знакомые друга лишились билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 из-за сбоя в банке. Вот такая история. Решили оплатить билеты банковским переводом, а в банке случился сбой. Оплата в отведенное время не прошла, и болельщики пролетели», — написал на своей странице в Facebook екатеринбургский журналист Виктор Смирнов.

Правда, позже он написал, что ситуация благополучно разрешилась. «Обиженные болельщики обратились со своей проблемой в Билетный центр ЧМ-2018. Их выслушали и согласились подождать чуть-чуть, если удастся урегулировать проблему с банком. Ребята вчера провели в банке полдня и своего добились. Платеж ушел с поправками и оговорками, которые устроили Билетный центр ЧМ-2018. Восемь билетов не ушли на второй круг. Ура! Не опускайте руки при неудаче! Долбите российские банки!», — призвал Смирнов.

В банках, между тем, заверяют, что урегулируют вместе с FIFA все возникшие проблемы. «Как указано в официальной коммуникации FIFA, все болельщики, подавшие заявки на билеты на Чемпионат мира FIFA 2018 в России, получат информацию о статусе своей заявки не позднее 16 ноября. Обработка платежа может занять некоторое время. Официальное подтверждение об оплате будет обязательно отправлено всем клиентам, которые совершили оплату и чьи заявки были успешны», — пояснила «URA.RU» PR-директор филиала «Екатеринбургский» Альфа-Банка Анна Шмелева.

Впрочем, говорить о разрешении всех проблем, похоже, пока рано. «Для оплаты билетов выбрала банковский перевод, всю сумму перевела на следующий день после получения уведомления. Спустя 6 дней пришло письмо, в котором говорится, что оплату в FWCTC не получили, но дают еще 4 дня для перевода денег. При этом там так же было написано, что, если оплата была произведена в полном объеме, то сообщение нужно проигнорировать», — рассказала «URA.RU» читательница Вера.

Согласно правилам продажи билетов, опубликованным на сайте FIFA, «банковский перевод необходимо сделать в течение 7 дней с момента получения подтверждения о приобретении билетов». Инсайдеры из оргкомитета ЧМ 2018, впрочем, признают, что банки проводят оплату вовремя, но из-за технических сбоев сама FIFA обрабатывает платежи дольше недели.

«Платежи будут обрабатываться на стороне FIFA минимум в течение двух недель. Клиентам, кто совершил платеж не о чем беспокоиться. Далее приходит официальное подтверждение об оплате»,

— такое сообщение, по словам организаторов чемпионата в России, было разослано банкам-партнерам по всей России.

При этом, если платеж действительно по каким-либо причинам не прошел или был отклонен, то покупатели теряют возможность сделать повторный перевод (на это дается только четыре дня) и, соответственно, теряют заказанные билеты. «URA.RU» направило официальный запрос в FIFA с просьбой прояснить ситуацию — там пообещали предоставить ответы в ближайшее время.

К слову, следующий период продаж билетов начнется 16 ноября 2017 года в 12:00 по московскому времени.