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Проблема в технических сбоях и медлительности FIFA
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02 ноября 2017
13:42  02 ноября 2017 0

Из-за технических сбоев и медлительности FIFA россияне рискуют остаться без билетов на ЧМ 2018

Виды Екатеринбурга, футбол, russia2018, чм2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
Первый этап продажи билетов на ЧМ 2018 прошел, мягко говоря, не совсем гладкоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Футбольные болельщики обеспокоены перспективой остаться без билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Завершился первый этап продажи билетов, и с карт покупателей начали списываться средства. Однако те, кто выбрал в качестве способа оплаты банковский перевод, получили тревожные уведомления от Билетного центра Чемпионата мира FIFA: «Оплата за распределенные Вам билеты все еще не была получена FWCTC».

«Знакомые друга лишились билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 из-за сбоя в банке. Вот такая история. Решили оплатить билеты банковским переводом, а в банке случился сбой. Оплата в отведенное время не прошла, и болельщики пролетели», — написал на своей странице в Facebook екатеринбургский журналист Виктор Смирнов.

Правда, позже он написал, что ситуация благополучно разрешилась. «Обиженные болельщики обратились со своей проблемой в Билетный центр ЧМ-2018. Их выслушали и согласились подождать чуть-чуть, если удастся урегулировать проблему с банком. Ребята вчера провели в банке полдня и своего добились. Платеж ушел с поправками и оговорками, которые устроили Билетный центр ЧМ-2018. Восемь билетов не ушли на второй круг. Ура! Не опускайте руки при неудаче! Долбите российские банки!», — призвал Смирнов.

В банках, между тем, заверяют, что урегулируют вместе с FIFA все возникшие проблемы. «Как указано в официальной коммуникации FIFA, все болельщики, подавшие заявки на билеты на Чемпионат мира FIFA 2018 в России, получат информацию о статусе своей заявки не позднее 16 ноября. Обработка платежа может занять некоторое время. Официальное подтверждение об оплате будет обязательно отправлено всем клиентам, которые совершили оплату и чьи заявки были успешны», — пояснила «URA.RU» PR-директор филиала «Екатеринбургский» Альфа-Банка Анна Шмелева.

Впрочем, говорить о разрешении всех проблем, похоже, пока рано. «Для оплаты билетов выбрала банковский перевод, всю сумму перевела на следующий день после получения уведомления. Спустя 6 дней пришло письмо, в котором говорится, что оплату в FWCTC не получили, но дают еще 4 дня для перевода денег. При этом там так же было написано, что, если оплата была произведена в полном объеме, то сообщение нужно проигнорировать», — рассказала «URA.RU» читательница Вера.

Согласно правилам продажи билетов, опубликованным на сайте FIFA, «банковский перевод необходимо сделать в течение 7 дней с момента получения подтверждения о приобретении билетов». Инсайдеры из оргкомитета ЧМ 2018, впрочем, признают, что банки проводят оплату вовремя, но из-за технических сбоев сама FIFA обрабатывает платежи дольше недели.

«Платежи будут обрабатываться на стороне FIFA минимум в течение двух недель. Клиентам, кто совершил платеж не о чем беспокоиться. Далее приходит официальное подтверждение об оплате»,

— такое сообщение, по словам организаторов чемпионата в России, было разослано банкам-партнерам по всей России.

При этом, если платеж действительно по каким-либо причинам не прошел или был отклонен, то покупатели теряют возможность сделать повторный перевод (на это дается только четыре дня) и, соответственно, теряют заказанные билеты. «URA.RU» направило официальный запрос в FIFA с просьбой прояснить ситуацию — там пообещали предоставить ответы в ближайшее время.

К слову, следующий период продаж билетов начнется 16 ноября 2017 года в 12:00 по московскому времени.

Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.Ru»
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