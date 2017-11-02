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02 ноября 2017
14:10  02 ноября 2017 8

Казака, взрывавшего кинотеатр «Космос» из-за «Матильды», отправляют в сумасшедший дом. Ущерб от диверсии оплатят его родственники

Пока казак будет лечиться, его семья будет выплачивать 20 млн рублейФото: 72.ru
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Прокуратура Свердловской области утвердила постановление о направлении уголовного дела 39-летнего Дениса Мурашова в суд для назначения ему принудительного лечения в психиатрическом стационаре. Ущерб от пожара в кинотеатре составил 19,2 миллионов рублей. Выплата этой суммы ляжет бременем на плечи родственников казака.

Поскольку на родственников Мурашова ложится огромный долг, редакция «URA.RU» обратилась за разъяснением к юристам.

«В ч. 1 ст. 1064 ГК РФ указано, что «обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда». Согласно требованиям ч. 3 ст. 1078 ГК РФ, «если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным», — объяснила «URA.RU» адвокат Евгения Вершинина из адвокатского бюро «Бельянский и партнеры».

Казак Мурашов в знак протеста против фильма «Матильда» попытался взорвать кинотеатр «Космос». В СКР было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Экспертиза пришла к выводу, что «мужчина невменяемый, страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц».

Как ранее сообщало «URA.RU», около шести часов утра, 4 сентября, Денис Мурашов на автомобиле УАЗ-452 протаранил двери ККТ «Космос», после чего поджег машину в надежде, что она взорвется: в автомобиле находились три газовых баллона, две 200-литровых бочки с бензином, автомобильные покрышки и дрова. Сам поджигатель пострадал при диверсии и обратился за помощью в больницу, где его и задержали. Выяснилось, что целый день накануне Мурашов провел в Храме на Крови, где готовился к акции. Здание кинотеатра от взрыва спасли оперативные действия работников МЧС.

Александр Лукманов
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