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02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Пермского края
16:20  02 ноября 2017 0

Гибелью 14-летней модели из Перми занялся отдел по расследованию особо важных дел

Сейчас решается вопрос о доставке тела подростка в ПермьФото: соцсети

Громкое дело о гибели 14-летней девушки, работавшей моделью в Шанхае, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Решается вопрос о доставке тела подростка в Пермь.

Как стало известно «URA.RU», в связи с широким общественным резонансом материалы дела о смерти юной модели переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел. Он занимается расследованием преступлений против личности и общественной безопасности.

14-летняя пермячка уехала на три месяца в Шанхай, чтобы работать там на показах мод и съемках каталогов. На здоровье она не жаловалась. 25 октября ей стало плохо, и девушку увезли в больницу с температурой под 40 градусов. Через два дня она умерла. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. По факту смерти ребенка следственный отдел по Дзержинскому району Перми возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мама девочки отправилась в Китай. Решается вопрос об отправке тела дочери в Россию, пояснила она корреспонденту «URA.RU».

Тем временем свою проверку завершил департамент образования пермской мэрии. Чиновники проверяли школу №31, где училась 14-летняя пермячка. Пока результаты проверки не разглашаются.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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