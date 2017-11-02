Громкое дело о гибели 14-летней девушки, работавшей моделью в Шанхае, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Решается вопрос о доставке тела подростка в Пермь.
Как стало известно «URA.RU», в связи с широким общественным резонансом материалы дела о смерти юной модели переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел. Он занимается расследованием преступлений против личности и общественной безопасности.
14-летняя пермячка уехала на три месяца в Шанхай, чтобы работать там на показах мод и съемках каталогов. На здоровье она не жаловалась. 25 октября ей стало плохо, и девушку увезли в больницу с температурой под 40 градусов. Через два дня она умерла. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. По факту смерти ребенка следственный отдел по Дзержинскому району Перми возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Мама девочки отправилась в Китай. Решается вопрос об отправке тела дочери в Россию, пояснила она корреспонденту «URA.RU».
Тем временем свою проверку завершил департамент образования пермской мэрии. Чиновники проверяли школу №31, где училась 14-летняя пермячка. Пока результаты проверки не разглашаются.