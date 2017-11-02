Экс-кандидата в свердловские губернаторы уволили из банка за прогулы

17:40 02 ноября 2017 0

Руководство утратило доверие к Парфенову Фото: depositphotos.com © URA.RU

Кредитная организация «Плюс Банк» уволила с поста управляющего директора Алексея Парфенова — бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области от КПРФ. Банк также заявил об отзыве всех доверенностей, выданных на его имя.

В пресс-службе «Плюс Банка» рассказали «URA.RU», что Парфенова уволили 26 октября «в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах». Оперативно дозвониться для комментария до самого Парфенова не удалось — его телефон был недоступен.

10 сентября в Свердловской области прошли выборы губернатора. Парфенов участвовал в них как кандидат от КПРФ и занял второе место — 11,6% голосов. Уверенную победу одержал единоросс Евгений Куйвашев — 62,2% избирателей.

Ниже — предвыборный агитационный ролик Парфенова.

Офисы «Плюс Банка» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Организация работает на российском рынке с 1990 года и занимает 116 место по активам, 48 место среди крупнейших банков на рынке кредитования физлиц, 7 место по объему выданных автокредитов.