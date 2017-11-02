20:12 02 ноября 2017 0

В бизнес-инкубаторе назвали критику необоснованной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ГБУ «Бизнес-инкубатор Курганской области» тратит миллионы на услуги псевдоэкспертов и проводит госзакупки с участием подставных фирм. К такому выводу пришел блогер Илья Винштейн, проанализировав работу бюджетного учреждения. Жалобу он решил направить в УФАС.

По мнению блогера, при госзакупках ГБУ используется схема «таран» с участием аффилированных курганских фирм, учредителями которых являются штатные тренеры бизнес-инкубатора. «Участники сговора демпингуют, изображая активную торговлю, цена опускается настолько, что добросовестные участники торгов отсекаются», — пишет он в «Уральском меридиане».

Винштейн приводит данные, сколько заработали подобные ИП. Например, ИП Яковлев в ноябре 2015 года получило от инкубатора 2,4 млн рублей на проведение комплекса мероприятий «Обучающая программа «Школа молодого предпринимателя». От его ИП была совершена всего одна закупка у инкубатора, а ровно через год ИП было ликвидировано.

Эти фирмы созданы постоянными тренерами бизнес-инкубатора схема: Илья Винштейн, «Уральский меридиан»

Критике подверглось и ИП Курынцева Н.Г., созданное 9 февраля 2017 года. «Курынцева работает администратором спортивного клуба „Сокол“ и является пресс-секретарём региональной общественной организации „Сообщество молодых предпринимателей Курганской области“, лекции не читает, — выяснил блогер. — Я считаю, что её ИП было создано специально для организации закупок Бизнес-инкубатором. С мая их было семь штук на общую сумму 1 046 181 рубль».

Привлеченные бизнес-тренеры тоже не вызывают доверия Винштейна. Например Светлана Кирьянова, «заявляет, что является бизнес-тренером международного уровня и победителем конкурса „Лучший тренер“ в 2007—2008 гг». «Всё её сертификаты подписаны университетом „Mary Kay“ (Мэри Кэй) с логотипом. Я проверил. Такого университета не существует. Другой сертификат подписан Ассоциацией Бизнес Мастерства, которая по факту просто является ОООшкой с кучей негативных отзывов», — отмечает блогер. За четыре лекции Кирьянова получила от инкубатора 170 тысяч рублей.

«Государственное предприятие вбухивает деньги в фейковых предпринимателей со слабым бизнес-портфолио и экспертов с липовыми сертификатами. Нужны ли нам такие инкубаторы?», — спрашивает блогер, отмечая, что численность юридических лиц в области сокращается.

И.о руководителя бизнес-инкубатора Денис Соколов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвал обвинения «субъективным мнением» блогера. «Факты необоснованные. С 1 января 2016 года мы работаем в рамках 44 Федерального закона, все закупки и мероприятия мы проводит посредством электронных аукционов или котировочных заявок. Вариант определения победителя один — наименьшая цена, при условии, что заявки участников соответствуют требованиям. Выбор от бизнес-инкубатора, как заказчика, не зависит. На сайте госзакупок все отражено, там есть участники и из других городов. Что касается бизнес-тренеров, они не являются штатными, а сотрудничают с нами более пяти лет. Все тренеры сертифицированы, каждый имеет высшее образование, опыт предпринимательской деятельности и положительные отзывы. Прежде чем пригласить тренера, мы узнаем о нем от наших коллег из других регионов, — сказал Соколов. — В ответ на субъективное мнение о качестве наших услуг мы хотим пригласить автора на наши ближайшие мероприятия. Мы готовы воспринимать критику, но только конструктивную».

Соколов исполняет обязанности руководителя бизнес-инкубатора с июля 2017 года. С предыдущим руководителем Александром Яковлевым, который занимал должность всего год, не был продлен контракт.