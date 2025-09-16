На американском телевидении показали карту Украины без Крыма

В одном из последних выпусков популярного американского «Позднего шоу» с ведущим Стивеном Кольбером была продемонстрирована карта Украины, на которой отсутствовал Крым. Выпуск был приурочен к десятилетнему юбилею выхода первого эпизода программы с Кольбером в сентябре 2015 года.
Ведущий напомнил зрителям о наиболее важных событиях последнего десятилетия. Среди них — запуск беспроводных наушников AirPods компанией Apple в 2016 году, присуждение Пулитцеровской премии рэперу Кендрику Ламару в 2018-м, разработка вакцин от COVID-19 в 2021 году и начало СВО на Украине в 2022 году. «Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты», — сказал Кольбер.
Именно в момент упоминания событий, связанных с Украиной, на экране появилась карта страны без Крыма. На фоне карты были также изображены танки. Украинские СМИ, в том числе издание «Зеркало недели», агентство УНИАН и ряд телеканалов, отреагировали на показ карты Украины без Крыма. Многие издания подчеркнули, что подобная визуализация не соответствует официальной позиции Украины, которая продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва настаивает на легитимности воссоединения полуострова с РФ, ссылаясь на нормы международного права и Устав ООН. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.