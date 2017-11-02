К москвичам, стоящим в очередях за iPhone X, отправили теплые автобусы

21:17 02 ноября 2017 0

Продажи новых смартфонов от Apple стартуют 3 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве для сотен горожан, которые стоят в очередях за новым iPhone X, предоставили несколько автобусов, чтобы согреться. Некоторые любители гаджетов Apple начали занимать места у магазинов еще сутки назад, а продажи стартуют только 3 ноября.

«Неважно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — цитирует RT источник в Мингортрансе.

На Тверской в очереди за iPhone X стоят уже около полутысячи человек, сообщает «РЕН ТВ». Предприимчивые москвичи начали продавать места в очереди. По данным СМИ, в среднем, одно место стоит около 50 тысяч рублей, хотя еще утром расценки были от 15 тысяч. И чем ближе к дверям магазина, тем стоимость выше.