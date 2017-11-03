Сириийская армия освободила Дейр эз-Зор от боевиков ИГ

03:18 03 ноября 2017 0

Мирные жители сирийского города смогут вернуться в свои дома Фото: Евгений Ганеев

Правительственные войска Сирии установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, расположенном в 420 км от Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии», базирующийся в Великобритании.

Несмотря на данные источников агентства, официального подтверждения этой информации со стороны властей Сирии пока не поступало. На данный момент достоверно известно, что сирийской армии удалось выбить боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) из квартала Эль-Хамидия, являвшийся оплотом боевиков. Войска продвигаются к южной окраине города, зачищая дома, в которых окопались террористы.

Операция по освобождению Дейр-эз-Зора началась 18 октября. На первом этапе правительственным войскам удалось перерезать участок трассы Дамаск — Хасеке, после чего остатки боевиков оказались в окружении. К началу 92% городской города перешло под контроль армии.

Ранее официальный Дамаск обвинил коалицию во главе с США в оккупации другого ключевого сирийского города — Ракки, на протяжении нескольких лет являвшегося неофициальной столицей боевиков ИГ. Власти Сирии напомнили, что городская инфраструктура на 90 процентов оказалась разрушена из-за «варварварских» авиционных ударов коалиции.

Тем временем российская группировка войск в Сирии накануне получила нового командующего. На должность был назначен 51-летний Генерал-полковник Александр Журавлев, уже стоявший во главе сирийской операции с июля по декабрь 2016 года. Под его руководством ВКС России принимали участие в наступлении на Алеппо. Отметим, что во время командования Журавлева 11 декабря 2016 года боевики ИГ отвоевали Пальмиру и продолжили свое наступление.