Метель и ухудшение видимости помешали работе аэропорта города Салехард в пятницу, 3 ноября. Из-за непогоды задерживаются вылеты вертолетов из столицы ЯНАО в Ямальский и Шурышкарский районы.
Паромная переправа через Обь в районе Салехарда переведена на работу в ручном режиме. Пока на линии курсируют шесть паромов, которые перевозят людей и транспорт. Ледовая обстановка на реке пока стабильная, но в любой момент ситуация может измениться и паромная переправа может приостановить работу или закрыться до следующего навигационного сезона.
Ямальские дорожники просят всех уточнять состояние переправы перед выездом, пишет «Север-Пресс».
Синоптики добавляют, что Ямал в ближайшие выходные будет находится под действием теплого циклона, пришедшего с юго-запада. Он уже стал причиной значительного потепления. В центральной и южной части региона днем воздух прогревается до +3 градусов. Но циклон принес ямальцам еще и осадки в виде дождя, мокрого снега и ветра, местами с порывами до 17 метров в секунду.