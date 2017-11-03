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Главные новости Ямала
11:57  03 ноября 2017 0

Циклон накрыл Ямал и задержал вертолетные рейсы. Переправа может закрыться в любой момент

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Вертолетные вылеты в Салехарде задерживаются из-за снегопадаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Метель и ухудшение видимости помешали работе аэропорта города Салехард в пятницу, 3 ноября. Из-за непогоды задерживаются вылеты вертолетов из столицы ЯНАО в Ямальский и Шурышкарский районы.

Паромная переправа через Обь в районе Салехарда переведена на работу в ручном режиме. Пока на линии курсируют шесть паромов, которые перевозят людей и транспорт. Ледовая обстановка на реке пока стабильная, но в любой момент ситуация может измениться и паромная переправа может приостановить работу или закрыться до следующего навигационного сезона.

Ямальские дорожники просят всех уточнять состояние переправы перед выездом, пишет «Север-Пресс».

Синоптики добавляют, что Ямал в ближайшие выходные будет находится под действием теплого циклона, пришедшего с юго-запада. Он уже стал причиной значительного потепления. В центральной и южной части региона днем воздух прогревается до +3 градусов. Но циклон принес ямальцам еще и осадки в виде дождя, мокрого снега и ветра, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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