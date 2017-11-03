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Главные новости Ямала
16:15  03 ноября 2017 0

На Ямале наградят тех, кто вовремя платит за коммуналку

Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, электричество, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция
Чтобы стать участником акции, потребитель должен вовремя платить за коммунальные услугиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В филиале компании «Тепло» акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Муравленко стартовала поощрительная акция среди населения под названием «Самый добросовестный потребитель — экономный потребитель!» Главными условиями акции является своевременное предоставление показаний индивидуальных приборов и оплата коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе организации.

Потребитель автоматически становится участником акции, выполнив эти условия. Заместитель исполнительного директора по энергосбытовой деятельности Андрей Вьюнов отметил, что акция пройдет во многих муниципальных образованиях, где работает «Ямалкоммунэнерго». «К главному празднику всех энергетиков порадуем наших „потребителей-отличников“», — пообещал он.

Фото: «Ямалкоммунэнерго»

Вьюнов добавил, что такие акции в честь Дня энергетика, который проходит ежегодно 22 декабря, станут отличной традицией компании. Итоги акции в Муравленко подведут 25 января 2017 года и разместят в СМИ, а также на стендах помещения филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО». Победителям вручат ценные призы и подарки от компании, рассказали в «Ямалкоммунэнерго».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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