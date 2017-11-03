Будущих волонтеров ЧМ-2018 научат в «Сколково» обустраивать Екатеринбург

14:57 03 ноября 2017 0

Город продолжат преображать после матчей чемпионата Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге кандидатам в волонтеры ЧМ-2018 года предложили подумать над тем, как сохранить наследие чемпионата после его проведения. Также на семинаре кандидаты представили проекты по благоустройству города в рамках конкурса «Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 в России».

На встрече прозвучали идеи по раздельному сбору мусора, популяризации спорта и ЗОЖ, а также сохранению культурного наследия. Экспертами на мероприятии выступили представители правительства Свердловской области, мэрии Екатеринбурга и посол ЧМ в Екатеринбурге Сергей Карякин.

Авторов лучших проектов отправят на обучение в креативную школу в инновационном центре «Сколково», где их идеи будут доработаны. В финале участники конкурса получат гранты на воплощение своих идей в жизнь при поддержке оргкомитета «Россия-2018».