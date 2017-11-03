{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
14:57  03 ноября 2017 0

Будущих волонтеров ЧМ-2018 научат в «Сколково» обустраивать Екатеринбург

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, атрибутика, екатернибург, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Город продолжат преображать после матчей чемпионатаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге кандидатам в волонтеры ЧМ-2018 года предложили подумать над тем, как сохранить наследие чемпионата после его проведения. Также на семинаре кандидаты представили проекты по благоустройству города в рамках конкурса «Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 в России».

На встрече прозвучали идеи по раздельному сбору мусора, популяризации спорта и ЗОЖ, а также сохранению культурного наследия. Экспертами на мероприятии выступили представители правительства Свердловской области, мэрии Екатеринбурга и посол ЧМ в Екатеринбурге Сергей Карякин.

Авторов лучших проектов отправят на обучение в креативную школу в инновационном центре «Сколково», где их идеи будут доработаны. В финале участники конкурса получат гранты на воплощение своих идей в жизнь при поддержке оргкомитета «Россия-2018».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров