Решетников отменил праздник пермской элиты

15:25 26 октября 2017 0

Максим Решетников вводит новые форматы для пермских депутатов: вместо праздников им приходится работать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В четверг, 26 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с посланием перед депутатами Законодательного собрания. Наблюдатели отметили, что новый глава региона отменил еще ряд традиций своего предшественника. Губернатор нашел ответы на неприятные вопросы, «покраснел» за своего министра и пожурил федеральные власти, несправедливые к Прикамью.

Виктор Басаргин любил в торжественной обстановке своими успехами «кружить головы» пермской элите. Такой формат, похоже, остался в прошлом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В предыдущие годы послание губернатора всякий раз превращалось в праздник региональной элиты. Виктор Басаргин выступал в торжественной обстановке в Органном зале, где собирались лидеры мнений, общественники, политики и бизнесмены, руководители территорий. Прежний губернатор всякий раз акцентировал внимание на успехах и озвучивал планы. При этом депутатам запрещено было задавать вопросы (таков регламент), в связи с чем на послании в феврале 2016 года (Басаргин относился к срокам вольно и позволил себе выступить не в конце года, а в начале следующего) случился скандал: оппоненты властей требовали права обратиться к главе региона, на что получили ответ «в письменной форме».

Максим Решетников устроил все по-другому. Приглашали всех на послание губернатора, но в повестке заседания значился отчет о деятельности правительства за 2016 год. Никакой торжественности — абсолютно рабочая обстановка, глава региона пришел выступать на трибуну в зале заседаний. В итоге новый губернатор «объял необъятное»: его выступление стало одновременно и посланием, и отчетом за 2016 год, и презентацией проекта бюджета на 2018 год.

Из 60 депутатов в зале собрались 57. Максим Решетников вышел к трибуне, оглядел зал и расстегнул пуговицу пиджака — вероятно, для ощущения большей свободы.

Губернатор ожидаемо не стал отчитываться за итоги работы предшественника, как бы ни звучал вопрос в повестке. Не начал хвастаться первыми успехами на посту. Сразу перешел к экономике, говорил очень серьезно и размеренно.

Решетников блеснул экономическими знаниями и сообщил народным избранникам, что в целом по стране рост экономики в этом году составляет 2%, инфляция — 4%. «Если не будет внешнеэкономических шоков, то инфляция будет замедляться», — заметил губернатор и добавил: снижается инфляция — снижаются темпы роста доходной базы. Один из вариантов пополнения казны — изменения налогового законодательства.

Новый губернатор рассказал и показал, на что пойдут деньги пермяков Фото слайда презентации Максима Решетникова

Далее Решетников посетовал, что на федеральном уровне в очередной раз изменились правила выравнивания бюджетов субъектов РФ — Пермский край в следующем году получит только 2,1 млрд рублей, и теряет 2,6 млрд. Сложившуюся систему губернатор назвал несправедливой по отношению к сильным регионам — они лишаются ресурсов. «Будем добиваться справедливого отношения к краю», — заявил Решетников.

Рассказал губернатор, чего ждать жителям Прикамья. В целом расходы бюджета в следующем году вырастут на 4%. На социальную сферу будет направлено 75% денег. В ближайшие три года особенно вырастут расходы на здравоохранение (+13,5%), образование (+10,1%), ремонт дорог (+20%). На 5% будут проиндексированы социальные выплаты. Рассчитывает губернатор и на реализацию давно запланированных проектов — строительства новой сцены театра оперы и балета и переезд художественной галереи из здания исторического православного кафедрального собора.

Бюджет в следующем году останется дефицитным. Но с долгами губернатор намерен рассчитываться уже в 2020 году — самые крупные проекты (вроде переселения жителей Березников из зоны провалов грунта) завершатся, поэтому ожидается победа доходов бюджета над расходами в сумме 4,6 млрд рублей. Вопреки мнению предшественника, Решетников сделал вывод, что дефицит — «это однозначно всегда плохо».

Валерий Сухих мешать новому главе региона не стал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выступление Решетникова продлилось 49 минут, хотя было предусмотрено только 40. Но спикер Валерий Сухих, который обычно борется за тщательное соблюдение регламента, не стал вклиниваться и торопить докладчика. Закончив рассказ, губернатор обратно застегнул пуговицу своего пиджака и приготовился к вопросам.

Депутаты повели себя доброжелательно и задали, скорее, уточняющие вопросы. Либерал-демократов и эсеров интересовало, зачем в Пермском крае создается Центр инвестиционного развития, как и когда будет наращиваться объем капитального ремонта жилья в регионе, не планирует ли губернатор перенять опыт передовых регионов по стимулированию инвестпроектов.

«Больной» вопрос задал лидер фракции ЛДПР и недавний соперник Решетникова на выборах Олег Постников. Он сначала поблагодарил главу региона за качественную инфографику, а затем поинтересовался, что же будет с профессиональными спорклубами, которым власти сокращают финансирование на 20 млн рублей в год (эта тема обсуждается уже несколько месяцев). В ответ губернатор отметил, что проблема клубов не в снижении финансирования из бюджета, а в отсутствии спонсоров: «Крупные компании не хотят финансировать профессиональный спорт».

Егор Заворохин воспользовался случаем и пожаловался на налоговиков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Беспартийный депутат, исполнительный директор Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) Егор Заворохин спросил губернатора, готов ли он стать арбитром в отношениях предприятия и налоговых органов. Дело в том, что завод платит все текущие налоги, но с его счетов списывают еще и долги за прошлые годы, за которые нынешний топ-менеджмент ответственности не несет. Сложившаяся ситуация грозит ЗиДу закрытием.

Решетников становиться арбитром не вызвался и подчеркнул, что сегодняшние проблемы ЗиДа связаны во многом со сменами управленческих команд — в первую очередь надо решить организационные вопросы. Ответ явно не устроил Заворохина. «Я к вам сейчас обращаюсь, чтобы вы выступили арбитром!» — настойчиво повторил депутат. Тут же включился Валерий Сухих и понизил градус дискуссии. «Мы сейчас обсуждаем бюджет Пермского края!» — напомнил спикер.

Губернатор предложил не мучить Олега Глызина строительными вопросами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководитель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин попросил прокомментировать недавние слова министра спорта Олега Глызина о том, что на площадке в районе ЗиДа планируется построить спортивный комплекс к чемпионату мира по баскетболу 2023 года. В ответ Решетников заулыбался и предложил беседовать с министром на другие темы: «Не надо его спрашивать о стройке — он за это не отвечает».

Диалог губернатора и депутатов в рабочем формате в любом случае полезен, полагает лидер фракции «Справедливой России» Дарья Эйсфельд. Собеседница разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметила, что глава региона продемонстрировал полную погруженность в экономику Прикамья и свободное ориентирование во всех цифрах. Кроме того, в проекте бюджета прослеживается инвестиционная составляющая, акцент сделан на развитии социальной инфраструктуры.

Дарье Эйсфельд импонирует готовность губернатора лично отвечать за экономику Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В предыдущие годы за экономические показатели отчитывались председатель правительства Геннадий Тушнолобов и министр финансов Ольга Антипина. Новый же глава региона делает это сам. «В этом есть логика, ведь губернатор — это высшее должностное лицо, которое отвечает за происходящее в Пермском крае. Конечно, это был не отчет за прошлый год. Ведь Решетников не несет ответственности за предыдущий период, который достался ему со всеми плюсами и минусами», — рассуждает Эйсфельд.

Забавный нюанс, отмеченный наблюдателями: после ухода Решетникова с докладом о проекте бюджета выступила вице-премьер Ольга Антипина. Почти то же самое, но с другими слайдами. Депутаты, впрочем, слушали внимательно.