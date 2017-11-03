22:28 03 ноября 2017 0

С голливудским актером перестали сотрудничать Фото: официальная страница Кевина Спейси во «ВКонтакте»

С голливудским актером Кевином Спейси перестали сотрудничать его пресс-секретарь Стейси Вулф и агентство по работе с талантами Creative Artists Agency (CAA). Стороны приняли такое решение после того, как Спейси обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.

Стейси Вулф подтвердила информацию об отказе работать со Спейси, пишет «Газета.Ru». Представитель CAA также подтвердил информацию, пишут «Известия». Организация сотрудничала с актером восемь лет.

Ранее Кевин Спейси признался, что он гей. Это случилось после того, как актер Энтони Рэпп заявил, что в 14-летнем возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны коллеги. После этого Спейси лишили премии «Эмми», компания Netflix объявила о прекращении съемок сериала «Карточный домик», в котором американец играл главную роль. Затем появилась информация, что Спейси потребовалась помощь врачей.

Позднее с обвинениями в адрес телезвезды обратились и его коллеги по сериалу «Карточный домик». «URA.RU» писало что компания Netflix Inc. начала разбирательство по этому поводу. По информации британских СМИ, Скотланд-Ярд начал расследование о домогательствах, уточняет «Национальная служба новостей». Официального заявления от полиции пока не последовало.