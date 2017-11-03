09:15 03 ноября 2017 0

Восемь сотрудников съемочной группы обвинили Спейси в домогательствах Фото: Wikimedia Commons

Компания Netflix Inc. начала разбирательство из-за новых обвинений в адрес звезды сериала «Карточный домик» Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. С такими заявлениями выступили его коллеги по сериалу.

Как минимум восемь бывших и действующих сотрудников съемочной группы «Карточного домика» обвинили Спейси в непристойном поведении и сексуальных домогательствах к молодым мужчинам. Об этом пострадавшие рассказали на условиях анонимности, передает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники производства сериала назвали поведение Спейси «хищническим». Он якобы мог прикасаться к коллегам без их согласия и отпускать грубые комментарии в адрес молодых мужчин-коллег.

«Кевин при этом испытывал мало колебаний, если вообще испытывал, используя свой статус и свое положение», — комментирует такое поведение актера один из пострадавших. «Это была токсичная среда для молодых мужчин, которые должны были взаимодействовать с ним в команде, включая актеров массовки», — цитирует его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее, как писала «Национальная служба новостей», Кевин Спейси совершил каминг-аут после обвинений в домогательстве 30-летней давности со стороны Энтони Рэппа. Недавно RT передавало сообщение его агента о том, что актер намерен пройти лечение в клинике после всех обвинений в сексуальных домогательствах.