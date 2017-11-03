{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
09:15  03 ноября 2017 0

Коллеги Спейси по «Карточному домику» обвинили его в домогательствах

Восемь сотрудников съемочной группы обвинили Спейси в домогательствахФото: Wikimedia Commons

Компания Netflix Inc. начала разбирательство из-за новых обвинений в адрес звезды сериала «Карточный домик» Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. С такими заявлениями выступили его коллеги по сериалу.

Как минимум восемь бывших и действующих сотрудников съемочной группы «Карточного домика» обвинили Спейси в непристойном поведении и сексуальных домогательствах к молодым мужчинам. Об этом пострадавшие рассказали на условиях анонимности, передает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники производства сериала назвали поведение Спейси «хищническим». Он якобы мог прикасаться к коллегам без их согласия и отпускать грубые комментарии в адрес молодых мужчин-коллег.

«Кевин при этом испытывал мало колебаний, если вообще испытывал, используя свой статус и свое положение», — комментирует такое поведение актера один из пострадавших. «Это была токсичная среда для молодых мужчин, которые должны были взаимодействовать с ним в команде, включая актеров массовки», — цитирует его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее, как писала «Национальная служба новостей», Кевин Спейси совершил каминг-аут после обвинений в домогательстве 30-летней давности со стороны Энтони Рэппа. Недавно RT передавало сообщение его агента о том, что актер намерен пройти лечение в клинике после всех обвинений в сексуальных домогательствах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров